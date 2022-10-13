Жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців, – Світоліна

Титулована тенісистка Еліна Світоліна підбадьорила своїх підписників у соцмережах. Вона наголосила, що ніщо не зламає наш народ.

Еліна Світоліна прокоментувала останні масштабні обстріли українських міст. Вона наголосила, що таким чином ворог мститься через свої поразки на фронті.

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Світоліна: Ворог лютує через власну слабкість на фронті

"За останні 2 дні Росія запустила по нашій Батьківщині більше сотні ракет і безпілотників-камікадзе. Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Кривий Ріг, Дніпро.

Ворог лютує через власну слабкість на фронті, мститься невинним мирним жителям, люди просто йдуть на роботу і ведуть своїх дітей до школи", – зазначила Еліна.

Світоліна впевнена, що Україна переможе у цій війні, а українців вона закликає донатити на допомогу ЗСУ.

Хочу наголосити на тому, що жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців. Вони можуть забрати наші будинки і цілі вулиці, але не нашу гідність, мужність і жагу до свободи. Ми захистимо Україну. Ми будемо боротися до перемоги. У ці дуже темні дні нехай ваші емоції перетворяться на пожертвування. Підтримайте Україну та пожертвуйте United24,

– написала Світоліна.

UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.

Еліна Світоліна є амбасадоркою президентської платформи United24.