Українські реалії: юні футболісти сплять у коридорах, рятуючись від обстрілів росіян – відео

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи систематично обстрілюють українські міста не тільки на фронті, але й у тилу. Останнім часом вони інстенсифікували терористичні акти.

Тільки 2 січня росіяни запустили по мирних містах України близько 100 різних ракет. Це стало наймасштабнішою комбінованою ракетною атакою у світі.

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Тяжкі кадри з життя українських дітей

Ведучий каналу "ТРЕНДЕЦЬ" Дмитро Поворознюк відреагував на нічну масовану ракетну атаку з боку Росії по території України. Він опублікував відео, на якому десятки юних спортсменів із футбольного табору "ТРЕНДЕЦЬ Кемп" вимушені спати в коридорах, щоб убезпечити себе від обстрілів.

І так щоночі за останній тиждень. Діти вже звикають спати в коридорах і у ваннах через "асвабадітєлєй",

– написав Поворознюк.

Дивіться сумне відео з дітьми під час обстрілів України

Зазначимо, що "ТРЕНДЕЦЬ Кемп" – це найбільшим дитячий футбольний табір України, який проходить на базі Руха комплексу "Emily Resort" у Винниках. Дмитро Поворознюк є засновником цього проєкту.