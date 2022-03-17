"Життя ділиться на до і після": тренер збірної України з баскетболу 3х3 вступив у тероборону

Все більше представників спортивного світу стають на захист України . Тепер тренер української жіночої збірної 3х3 Володимир Холопов взяв до рук зброю.

Холопов: Герої на передовій

Володимир Холопов вступив у територіальну оборону України. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Фахівець працює одразу на двох посадах – у жіночій збірній Україні 3х3 з баскетболу та Київ-Баскет. Тепер Холопов взяв до рук зброю, щоб захищати Україну від рашистів, які 24 лютого почали повномасштабний наступ на сусідню країну.

Наставник зауважив, що його життя поділилось на до та після, виклавши одне фото з тренувального процесу, а друге зі зброєю у руках.

Життя ділиться на до і після...Герої на передовій, а кожен із нас повинен просто робити усе для перемоги,

– написав тренер.