"Життя ділиться на до і після": тренер збірної України з баскетболу 3х3 вступив у тероборону
Джерело:фейсбук Володимира Холопова
Все більше представників спортивного світу стають на захист України . Тепер тренер української жіночої збірної 3х3 Володимир Холопов взяв до рук зброю.
Холопов: Герої на передовій
Володимир Холопов вступив у територіальну оборону України. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Фахівець працює одразу на двох посадах – у жіночій збірній Україні 3х3 з баскетболу та Київ-Баскет. Тепер Холопов взяв до рук зброю, щоб захищати Україну від рашистів, які 24 лютого почали повномасштабний наступ на сусідню країну.
Наставник зауважив, що його життя поділилось на до та після, виклавши одне фото з тренувального процесу, а друге зі зброєю у руках.
Життя ділиться на до і після...Герої на передовій, а кожен із нас повинен просто робити усе для перемоги,
– написав тренер.
- Відзначимо, що чимало чинних та колишніх футболістів боронять Україну від загарбників – Михайло Кополовець, Андрій Богданов, Олег Лужний, Олександр Алієв, Володимир Безсонов та інші.
- Також серед спортсменів, які вступили у тероборону слід виділити боксерів Олександра Усика, Василя Ломаченка, та колишніх тенісистів – Сергій Стаховський, Олександр Долгополов та легенда тенісу Андрій Медведєв, який готовий стати на захист Батьківщини.