Холопов: Герои на передовой
Владимир Холопов вступил в территориальную оборону. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Специалист работает сразу на двух должностях – в женской сборной Украины 3х3 по баскетболу и Киев-Баскет. Теперь Холопов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от рашистов, которые 24 февраля начали полномасштабное наступление на соседнюю страну.
Наставник отметил, что его жизнь разделилась на до и после, выложив одно фото из тренировочного процесса, а другое с оружием в руках.
Жизнь делится на до и после...Герои на передовой, а каждый из нас должен просто делать все для победы,
– написал тренер.
- Отметим, что многие действующие и бывшие футболисты защищают Украину от захватчиков – Михаил Кополовец, Андрей Богданов, Олег Лужный, Александр Алиев, Владимир Бессонов и другие.
- Также среди спортсменов, которые вступили в терроборону, следует выделить боксеров Александра Усика, Василия Ломаченко, и бывших теннисистов – Сергей Стаховский, Александр Долгополов и легенда тенниса Андрей Медведев, который готов стать на защиту Родины.