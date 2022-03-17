Холопов: Герои на передовой

Владимир Холопов вступил в территориальную оборону. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Специалист работает сразу на двух должностях – в женской сборной Украины 3х3 по баскетболу и Киев-Баскет. Теперь Холопов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от рашистов, которые 24 февраля начали полномасштабное наступление на соседнюю страну.

Наставник отметил, что его жизнь разделилась на до и после, выложив одно фото из тренировочного процесса, а другое с оружием в руках.

Жизнь делится на до и после...Герои на передовой, а каждый из нас должен просто делать все для победы,

– написал тренер.