Житлобуд-1 здобув свою першу перемогу в історії жіночої Ліги чемпіонів: відео матчу

У четвер, 18 листопада, відбулися матчі 4-го туру жіночої Ліги чемпіонів. Чемпіон України Житлобуд-1 гостював у ісландського Брейдабліку.

Брейдаблік – Житлобуд-1 0:2

Голи: Шевчук, 42, Овдійчук, 74

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При цьому клуби зустрічались і в попередньому турі єврокубка. Тоді матч завершився внічию з рахунком 0:0, і обидві команди-опонентки зуміли здобути свої перші очки в міжнародному турнірі.

Попри пресинг з боку Брейдабліка, рахунок у зустрічі відкрили саме гравчині Житлобуд-1. На 42-й хвилині протистояння форвардка Ольга Овдійчук віддала пас від центральної лінії до воріт суперниць, де вчасно зіграла її напарниця Юлія Шевчук. Цей гол став першим для українського клубу в цьому сезоні Ліги чемпіонів.

На цьому українські гравчині не зупинились. Уже після перерви свій гол оформила й Овдійчук, яка в першому гольовому епізоді відзначилась результативною передачею. Крістін Арнадоттір, борючись за мяч, помилилась й скинула його прямо до Овдійчук, а та, своєю чергою, відправила снаряд із дальньої дистанції прямісінько у ворота Брейдабліка.

Таким чином харківський клуб уперше в історії виграв матч на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.

Брейдаблік – Житлобуд-1: відео матчу