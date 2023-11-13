"Він уже тоді забивав багато голів": у Жироні розповіли деталі переходу Довбика

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель розкрив деталі переходу українського нападника Артема Довбика. Він зазначив, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За словами спортивного директора, команда стежила за українським гравцем тривалий час.

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На рішення угоди вплинуло повномасштабне вторгнення

"Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро-1 у менш конкурентоспроможній і менш простежуваній лізі. За такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді забивав багато голів", – зазначив Карсель.

Однак на рішення угоди вплинуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Спортдиректор наголосив, що Довбик має важливе значення для команди.

Ситуація, яку, на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення,

– додав Карсель.

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