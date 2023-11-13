"Він уже тоді забивав багато голів": у Жироні розповіли деталі переходу Довбика
Джерело:TUTTOmercatoWEB
Спортивний директор Жирони Кіке Карсель розкрив деталі переходу українського нападника Артема Довбика. Він зазначив, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
За словами спортивного директора, команда стежила за українським гравцем тривалий час.
До слова Абсолютна повага до Жирони: Анчелотті оцінив перспективи клубу Довбика та Циганкова в Ла Лізі
На рішення угоди вплинуло повномасштабне вторгнення
"Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро-1 у менш конкурентоспроможній і менш простежуваній лізі. За такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді забивав багато голів", – зазначив Карсель.
Однак на рішення угоди вплинуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Спортдиректор наголосив, що Довбик має важливе значення для команди.
Ситуація, яку, на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення,
– додав Карсель.
Довбик в Жироні: головне
- Український гравець перейшов в Жирону цього літа, він підписав контракт з клубом до 2028 року. У цьому сезоні Довбик зіграв 14 матчів за "біло-червоних", у яких забив сім голів і віддав шість асистів.
- У складі Жирони виступає ще один український легіонер – Віктор Циганков
- Після 13 матчів у чемпіонаті Іспанії команда набрала 34 очки. З цим результатом команда займає перше місце у Ла Лізі. У наступному матчі команда Довбика та Циганкова зіграє вдома з Атлетіком 27 листопада.