Відновлення на фінішній прямій: тренер Жирони розповів, чи зіграє Циганков у найближчому матчі

Іспанська Ла Ліга повертається після 2-тижневої паузи. З другого по четверте січня відбудуться матчі 19-го туру, які закриють програму першого кола чемпіонату.

У середу, 3 січня, буде зіграно центральний поєдинок туру. Ним стане протистояння Жирони та мадридського Атлетіко, які наразі посідають друге та третє місце в турнірній таблиці відповідно.

Читайте також Жирона почне 2024 рік суперматчем з Атлетіко: чому Довбик має засмутити команду Дієго Сімеоне

Циганков може зіграти проти Атлетіко

Головний тренер каталонців Мічел поділився своїми очікуваннями від поєдинку на передматчевій пресконференції. Він заявив, що очікує гарної гри від своїх підопічних та розповів, чи варто очікувати у складі Віктора Циганкова, який через пошкодження не виходив на футбольне поле з 10 грудня, але вже тренується в основній групі команди.

"Чекаю на чудову гру проти Атлетіко й очікую найкращої атмосфери від наших уболівальників. "Матрацники" – потужна команда, яка створена для боротьби за перемогу в Ла Лізі. Очікую, що завтра ми покажемо найкращу свою гру. Це буде неймовірно, якщо ми завершимо першу половину чемпіонату, випереджаючи Атлетіко на 10 очок.

Віктор Циганков і Анхель Еррера тренуватимуться завтра. Потім ми перевіримо, чи зможуть вони взяти участь у матчі. Ще занадто рано, але вони можуть потрапити в заявку,

– заявив Мічел.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 22:00. У своїй історії клуби зустрічалися між собою 8 разів, у яких каталонці не здобули жодної перемоги – 3 нічиї та 5 поразок.

. У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав стільки ж результативних передач.