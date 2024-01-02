В среду, 3 января, будет сыгран центральный поединок тура. Им станет противостояние Жироны и мадридского Атлетико, которые занимают второе и третье место в турнирной таблице соответственно.

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Цыганков может сыграть против Атлетико

Главный тренер каталонцев Мичел поделился своими ожиданиями от поединка на предматчевой пресс-конференции. Он заявил, что ожидает хорошей игры от своих подопечных и рассказал, стоит ли ожидать в составе Виктора Цыганкова, который из-за повреждений не выходил на футбольное поле с 10 декабря, но уже тренируется в основной группе команды.

"Жду прекрасной игры против Атлетико и ожидаю самой лучшей атмосферы от наших болельщиков. "Матрасники" – мощная команда, которая создана для борьбы за победу в Ла Лиге. Ожидаю, что завтра мы покажем лучшую свою игру. Это будет невероятно, если мы завершим первую половину чемпионата, опережая Атлетико на 10 очков.

Виктор Цыганков и Анхель Эррера будут тренироваться завтра. Затем мы проверим, смогут ли они поучаствовать в матче. Еще слишком рано, но они могут попасть в заявку,

– заявил Мичел.

Отметим, что поединок начнется в 22.00. В своей истории клубы встречались между собой 8 раз, в которых каталонцы не одержали ни одной победы – 3 ничьих и 5 поражений.

Справка. В сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за Жирону 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.