Циганков став одним з антигероїв: осічка Жирони майже закрила двері перед командою в єврокубки

Каталонці не змогли переграти борця за виживання Сельту. Вінгер збірної України відзначився як результативною обрізкою, так і заробленим пенальті.

Сельта – Жирона 1:1

Голи: Карлес Перес, 42 – Стуані, 59.

В чемпіонаті Іспанії стартував 36 тур Ла Ліги. В одному з перших матчів мідвіку Жирона Віктора Циганкова грала на виїзді проти Сельти, пише 24 канал.

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Каталонці несподівано включились у боротьбу за місце в Лізі конференцій після успішного відрізку в квітні та на початку травня. Напередодні 36 туру Жирона відставала від сьомого Атлетіка на два бали, тому їй обов'язково треба було перемагати у Віго.

Шлях Циганкова від антигероя до героя

Вже за традицією українець вийшов у стартовому складі і став однією з головних дійових осіб зустрічі. Правда, Віктор відзначився не тільки з позитивного боку.

Перед перервою обрізка Циганкова призвела до голу Сельти. Галан перехопив у українця м'яч на фланзі, дійшов до карного майданчика і відпасував під удар Карлесу Пересу. Вихованець Барселони за допомогою рикошету відправив снаряд у сітку.

Це було особливо прикро, адже у першому таймі Жирона виглядала цікавіше. А от у другому вже Сельта захопила ініціативу, але все ж дала гостям можливість відігратися. І тут Циганков повернув боржок своєму клубу.

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На 58 хвилині Віктор заробив пенальті, який з другої спроби реалізував Стуані. У подальшому команди мали приблизно рівну кількість моментів для перемоги, але зрештою завершили гру внічию.

Шанси на єврокубки мінімальні

Сам же Циганков наніс лише один удар за всю гру, який був заблокований. Ця втрата очок залишає небагато шансів для Жирони на Лігу конференцій. Каталонці все ще восьмі, але у середу-четвер їх можуть обійти Севілья та Осасуна. Остання гратиме з Атлетіком.

Якщо клуб із Більбао переможе, то відірветься від Жирони на 4 очки за два тури до фінішу. В них Атлетік гратиме із Ельче та Реалом, тоді як Жирона протистоятиме Бетісу та Осасуні.

Відеоогляд матчу Сельта – Жирона: