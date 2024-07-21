Українців може стати троє: Жирона націлена підписати захисника Динамо

Гравець київського Динамо Олександр Тимчик може продовжити кар'єру в Іспанії. Захисником зацікавилась Жирона.

У 2023 році в Жирону перейшли українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Однак у новому сезоні іспанську команду, можливо, поповнить ще один український футболіст.

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Жирона зацікавилась Тимчиком

Каталонський клуб поки зберігає інтерес до трансферу захисника київського Динамо.

За інформацією журналіста Футбол 24 Володимира Лесько, Олександр Тимчик має хороші шанси в літнє трансферне вікно опинитися в Жироні.

У сезоні-2023/2024 Олександр Тимчик зіграв 27 матчів за Динамо, у яких забив два голи.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює гравця у 4 мільйони євро.