"Привіт, Європо": клуб Довбика та Циганкова вперше в історії гарантував собі єврокубки

У суботу, 20 квітня, в межах 32-го туру Ла Ліги відбувся поєдинок між Жироною і Кадісом. "Каталонці" розгромно перемогли суперника (4:1).

Український нападник Артем Довбик вийшов на поле на 71-й хвилині матчу і забив гол, який зробив суттєву перевагу Жирони над Кадісом. Віктор Циганков пропустив матч, оскільки досі відновлюється після травми.

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Жирона в єврокубках

За 6 матчів до кінця сезону-2023/2024 "каталонці" вже гарантували собі єврокубки.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Жирона посідає третю позицію, набравши 68 балів. Математично, команда вже не має шансів опуститись нижче 6 місця. Навіть, якщо програє всі наступні поєдинки.

Нещодавно з'явилася інформація, що Жирона може пролетіти повз єврокубки через трансфер Довбика. В угоді були порушені деякі фінансові домовленості, якщо УЄФА їх доведе, то анулює ліцензії на участь.

Наступний матч Жирона зіграє на виїзді з Лас-Пальмас. Поєдинок відбудеться 27 квітня о 15:00 за київським часом.