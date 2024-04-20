Гвардіола не готовий продовжувати контракт з Манчестер Сіті, тому скоріш за все залишить команду наприкінці сезону-2024/2025. І хоча клуб сподівається, що він змінить рішення, вже все ж готується знайти Гвардіолі ідеальну заміну.

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У Манчестер Сіті з'явився перший кандидат

Пеп Гвардіола йде у відставку, оскільки хоче більше часу присвятити сім'ї, з якою рідко бачиться з моменту переїзду в Манчестер. Окрім Гвардіоли команду хоче покинути і спортивний директор "містян" – Чікі Бегірістайн.

Одним з головних претендентів на посаду головного тренера є тренер Жирони, у якій зараз грають Артем Довбик та Віктор Циганков – Мічел Санчес. Він має профіль, схожий зі стилем Гвардіоли не тільки в тактиці, а ще й у харизмі, знанні футболу та працьовитості.

Мічел продемонстрував у Жироні хороші якості. Він показав, що вміє не лише перемагати, а й змусити свою команду грати так само ефективно, як і привабливо. Раніше Жирону ніхто не бачив на вершині Ла Ліги, а в першому колі сезону-2023/2024 вони боролись за лідерство з Реалом.

Сам Гвардіола в особистих розмовах висловлював Мічелу своє захоплення тим, чого він досягнув з Жироною. Саме тому Мічел у City Group заслужив загальну повагу. Керівництво клубу прагне продовжити спадщину Гвардіоли з тими ж цінностями.

Окрім Мічела Манчестер Сіті розгляне ще інші варіанти.

Раніше ходили чутки, що Санчес замінить Хаві у Барселоні, але він сказав, що сконценторований лише на Жироні до завершення контракту.

Відзначимо. Манчестер Сіті на чолі з Пепом Гвардіолою вдалося виграти Лігу чемпіонів та 5 разів отримати титул чемпіонів Англії.

Наразі Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала 73 бали, але не сильно відривається від Арсенала та Ліверпуля – на 2 очки.