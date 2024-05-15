Віддали другу позицію Барселоні: Жирона мінімально поступилася Вільярреалу

У вівторок, 14 травня, розпочались матчі 36-го туру Ла Ліги. В одному з них Жирона приймала Вільярреал.

Жирона – Вільярреал 0:1

Гол: Траоре, 59.

В чемпіонаті Іспанії стартував 36-й тур Ла Ліги. Жирона, яка вже офіційно вийшла до єврокубків, приймала вдома Вільярреал, пише 24 канал.

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Несподівана поразка Жирони

З перших хвилин Вільярреал активно йшов в атаку, однак безрезультатно. Жирона, своєю чергою, також змогла створити кілька небезпечних моментів.

Віктор Циганков на 27-й хвилині міг відзначитись забитим голом. Українець з лівої ноги намагався пробити в дальній кут воріт, однак поперечина завадила м'ячу потрапити у ворота "жовтої субмарини". Загалом Циганков у цьому матчі проявив себе з хорошої сторони.

До кінця першого тайму Жирона створювала багато небезпечних моментів, не реалізовуючи їх.

З початком другого тайму Вільярреал знову намагався провести кілька атак і одна з них була успішною. На 59-й хвилині Траоре забив гол у ворота "каталонців".

Згодом Циганков знову намагався забити за Жирону, однак м'яч влучив у каркас воріт. Ще кілька небезпечних моментів "каталонці" так і не реалізували.

Таким чином, за результатами матчу з Вільярреалом, Жирона опустилася на третю позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Барселона повернула собі друге місце в чемпіонаті Іспанії, однак різниця між командами всього одне очко.

Відеоогляд матчу Жирона – Вільярреал

У вівторок, 14 травня, відбулися також матчі Осасуна – Мальорка (1:1) та Реал – Алавес (5:0).