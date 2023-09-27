Гол Довбика допоміг Жироні переграти Вільярреал та очолити турнірну таблицю Ла Ліги: відео голів

Каталонська команда здобула вже шосту поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії. Важливу роль у ній відіграв Артем Довбик, який вже втретє відзначився за свій новий клуб.

Вільярреал – Жирона 1:2

Голи: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Ерік Гарсія, 61.

Цього тижня в Іспанії проходять матчі 7 туру Ла Ліги. У середу свою гру на виїзді проти Вільярреала провела Жирона, яка закріпилась серед лідерів таблиці, пише 24 канал.

До теми "Лише домогосподарки можуть говорити про Жирону в ЛЧ": каталонці самі себе зіштовхують з небес

Ба більше, "червоно-білі" мали шанси одноосібно очолити її після осічки Барселони у грі з Осасуною. Для цього підопічним Мічела необхідно було перемагати на "Естадіо де ла Кераміка".

Довбик знову забиває

Вже втретє поспіль з перших хвилин за Жирону виходять Артем Довбик та Віктор Циганков. Перший тайм проходив під диктовку Вільярреала, однак забити господарі змогли лише по перерві. Мартін звалив Капу у своєму майданчику і Парехо реалізував пенальті.

Жироні знадобилось сім хвилин, щоб відновити паритет. Зробив це як раз Довбик, який вдало відгукнувся на подачу Савіо з флангу та головою пробив Йоргенсена. Для Артема це вже третій гол та п'ята результативна дія у Ла Лізі цього сезону.

Відео голу Артема Довбика:

А ще через п'ять обертів секундної стрілки Жирона вийшла вперед завдяки дуету однофамільців Гарсія. Алейш подав з флангу і Ерік замкнув головою. Циганков взяв участь у цій атаці, віддавши з кутового на Алейша Гарсію.

Читайте також Каталонцям складно міцно спати: Ла Ліга не виключає варіанту з пониженням Барселони у класі

Жирона піднялась на перше місце

Вільярреал намагався повернути нічийним результат, але безуспішно. Довбик був замінений на 69 хвилині, тоді як Циганков пішов з поля за дві хвилини до кінця основного часу.

На рахунку Віктора два удари – один заблокований, інший неточний. Жирона ж виграє шостий матч із семи в сезоні та одноосібно очолює Ла Лігу. Вже на вихідних каталонці прийматимуть Реал, який відстає на одне очко.

Відеоогляд матчу Вільярреал – Жирона