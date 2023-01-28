У суботу, 28 січня, іспанська Жирона проведе поєдинок 25-го туру Ла Ліги проти Барселони. Очікується, що в матчі з лідером чемпіонату дебютує ексгравець Динамо Віктор Циганков.

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Українець став найдорожчим трансфером в історії Жирони. Для того щоб збалансувати бюджет менеджмент "біло-червоних" розвантажує зарплатну відомість.

Два вінгера на вихід

Тому Жирона позбулася двох гравців зі свого складу. 25-річний вінгер Ману Вальєхо відправився в оренду до Ов'єдо, який виступає у Сегунді. До речі, там він може стати одноклубником Андрія Луніна, якому пророкують повернення до "карбайонців".

Відео: Ману Вальєхо пройшов медогляд у Ов'єдо

Ще один потенційний конкурент Циганкова, Самуель Сайс, відправився в турецьку Суперлігу. 32-річний вихованець мадридського Реалу посилив Сівасспор.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Сайс забив 2 голи у 9 матчах. А його колега по амплуа Ману Вальєхо зіграв 8 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Досвідчений Самуель Сайс залишив Жирону / twitter.com/GironaFC

Варте уваги! Матч Жирона – Барселона відбудеться 28 січня. Стартовий свисток арбітра сповістить про початок зустрічі о 17:15 за київським часом.