Дива не сталося: Реал розгромив Жирону та "вкрав" у каталонців першу сходинку – відео

Столичний колектив продемонстрував своєму супернику, що не все так легко, як могло "червоно-білим" здаватись. Та от сезон для каталонців тільки розпочався.

Жирона – Реал 0:3

Голи: Хоселу, 17, Тчуамені, 21, Беллінгем, 71

Жирона та Реал провели зустріч в рамках 8-го туру Ла Ліги, переможцями з якої вийшли "вершкові". "Королівський клуб" вийшов на першу сходинку першості, пише 24 Канал.

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Холодний душ для каталонців

Жирона та Реал провели центральну гру іспанського чемпіонату, оскільки команди ведуть активну боротьбу за лідерство в Ла Лізі. Сенсаційні каталонці підійшли до гри дуже змотивованими, проте рівень гри гравців мадридського клубу виявився значно вищим, тому "червоно-білі" не змогли гідно протистояти своєму маститому супернику, хоча й активно розпочали матч.

Реал двічі відзначився у першій половині зустрічі. Спершу гол на свій рахунок записав Хоселу, який замкнув філігранну передачу шведою Беллінгема. За декілька хвилин Тчуамені виявився найстрибучішим у карному майданчику Жирону після подачі з кутового, а уже в другому таймі асистент першого взяття воріт зміг відзначитись під час хаосу біля воріт каталонців. Наприкінці зустрічі захисник Реала Начо отримав червону, що спровокувало сутичку між командами.

Віктор Циганков, який на 4-ій хвилині гри міг відкривати рахунок, проте на заваді стала стійка, відіграв всього лиш один таймі, після чого вінгера замінили. Артем Довбик провів на полі 60 хвилин.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Реал після 8-и зіграних турів виходить на чисту першу сходинку (21 очко). Жирона, у свою чергу, вперше програє у сезоні та проводить безгольовий матч, опустившись на 3-мє місце чемпіонату (19 балів). Барселона – друга (20 пунктів), Атлетік Більбао – четвертий ( 14 очок та гра в запасі).