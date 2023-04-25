Ображений на світ Кастельянос пригнітив Луніна: Жирона з Циганковим знищила Реал – відеоогляд

Каталонський колектив без проблем розібрався зі своїм маститим суперником. Андрій Лунін не мав нагоди врятувати свою команду від розгрому.

Жирона – Реал 4:2

Голи: Кастельянос, 12, 24, 46, 61 – Вінісіус, 34, Васкез, 84

Жирона та Реал провели зустріч в рамках 31-го туру Ла ліги, з якої переможцем вийшов саме каталонський колектив. Андрію Луніну не вдалось вберегти "вершкових" від покеру Таті Кастельяноса, а Віктор Циганков діяв за правилом української соліданрості, пише 24 Канал.

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Без яскравих дій українців

Колективи з перших хвилин продемонстрували, що в їхніх жилах тече справжня іспанська кров. Що Реал, що Жирона відразу кинулися атакувати одне одного, оскільки обидва клуба мають ще й свою мотивацію: "вершкові" жадають нав'язати боротьбу Барселоні за золоті медалі, а каталонці хочуть спробувати свої сили у єврокубках.

Проте дивувати розпочала саме Жирона, а конкретніше Таті Кастельянос, який потрапив під шквал критики від фанатів після матчу з іншим іспанським грандом. На 12-ій хвилині зустрічі каталонці засіли у карному майданчику "вершкових". Офензива Реала завершилась тим, що Кастельянос після короткої подачі з близької дистанції вразив ворота Луніна, який не мав шансу врятувати свою команду, та відкрив рахунок у зустрічі, 1:0.

Та от Жирона на цьому не зупинилася. Вже на 24-ій хвилині матчу той ж самий Кастельянос подвоїв перевагу своєї команди. В один момент захисника Реала випустила з поля зору Таті, а той у свою чергу вибіг віч-на-віч з українським голкіпером та потужним ударом прошив його. Лунін та удар зреагував та відбити м'яч не зміг, 2:0

Свою неймовірну нагоду зіпсував Віктор Циганков. Український вінгер пробивав по воротах Реала з меж воротарського майданчика, проте колишній гравець Динамо пробив над поперечкою, не відзначившись у першому таймі. Щодо Луніна, то варто зазначити, що український голкіпер часто грав ногами у зустрічі, часто без проблем виходивши з небезпечного пресингу гравців Жирони.

Проте і Реал увімкнувся у боротьбу. На 34-ій хвилиній матчу конфліктний Вінісіус Жуніор зміг вразити ворота пихатої Жирони, яка підняла руку на "королівський клуб". Бразильський вінгер головою замкнув верхову передачу, уникнувши положення поза грою. Удар з відскоком був з близької відстані, тому до голкіпера Жирони питань бути не має, 2:1.

Та от другий тайм розпочався ще цікавіше, оскільки уже на 46-ій хвилині матчу фанати Реала знову вхопилися за голову. І знову Таті Кастельянос. Аргентинський нападник опинився у тому місці, у той час, оскільки відгукнувся на простріл свого партнера по команді у карному майданчику суперника та знову без шансів для Луніна пробив у кут воріт. Таким чином Кастельянос оформив відразу свій перший дубль та хет-трик у Ла Лізі, 3:1.

Проте аргентинський нападник не збирався зупинятися на досягнутому, в ньому горіло бажання закрити роти усім його хейтерам. Тому Кастельянос і оформив свій четвертий гол у зустрічі на 61-ій хвилині матчу. Таті знову прекрасно відгукнувся на подачу свого партнера по команді, яку ненароком підкорегував захисник мадридців. Аргентинський нападник в притул розстрілявши бідолашного українського голкіпера, 4:1.

Реал не бажав сходити з поля без свого останнього слова, тому "вершкові" вимушені були відзначитись ще своїм забитим голом. Вінісіус Жуніор у цьому поєдинку записав на себе ще й гольову передачу, якою скористався Лукас Васкез на 84-ій хвилині зустрічі. Іспанський півзахисник без шансів для голкіпера вразив ворота та Жирона та поставив неирзану крапку у матчі, 4:2.

До речі. Віктор Циганков на полі провів 72 хвилини, а Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок.

Отож, мадридський колектив відпускає подалі від себе Барселону у якої в скарбничці 76 балів, залишившись на "срібній" сходинці чемпіонату з 65-а очками у активі. А от Жирона має усі шанси ще зачепитися за єврокубкову зону, оскільки каталонці опинилися на 9-у місці чемпіонату (41 бал у активі), проте від Ліги конференцій їх відділяє всього 6 очок.

Відеоогляд матчу Жирона – Реал: