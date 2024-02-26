"Рудий" з Динамо розриває: Віктор Циганков забив у другому матчі за Жирону поспіль – відео голу

У минулому турі вінгер збірної України засмутив Алетік, а тепер відкрив рахунок у грі з Райо Вальєкано. Загалом це вже дев'ята результативна дія Віктора Циганкова за Жирону цього сезону.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 завершується 26 тур Ла Ліги. На вечір понеділка, 26 лютого, винесена гра за участю Жирони, яка приймає Райо Вальєкано, пише 24 канал.

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Зі старту у складі каталонців з'явились українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Перший тайм пройшов без голів, а ось у другому Жирона вийшла вперед.

Рахунок вдалось відкрити Циганкову, який вдало відгукнувся на простріл Гутьєрреса з флангу і пробив точно у дальній нижній кут. Для вихованця Динамо це вже шостий гол у цьому сезоні.

Відео голу Віктора Циганкова: