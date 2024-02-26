В чемпионате Испании 2023-2024 завершается 26 тур Ла Лиги. На вечер понедельника, 26 февраля, вынесена игра с участием Жироны, которая принимает Райо Вальекано, пишет 24 канал.

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Со старта в составе каталонцев появились украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Первый тайм прошел без голов, а вот во втором Жирона вышла вперед.

Счет удалось открыть Цыганкову, который удачно откликнулся на прострел Гутьерреса с фланга и пробил точно в дальний нижний угол. Для воспитанника Динамо это уже шестой гол в этом сезоне.

Видео гола Виктора Цыганкова: