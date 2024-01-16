Під питанням у цьому поєдинку була участь Віктора Циганкова, який у середині грудня отримав пошкодження, через котре пропустив 4 матчі. Він вже встиг відновитися та навіть одного разу вийти на заміну, проте виглядав дуже непереконливо, за що отримав критику від головного тренера.

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Циганков отримає ігровий час

Напередодні кубкової гри наставник каталонського клубу Мічел провів передматчеву пресконференцію. Серед іншого він відповів на запитання, чи готові Віктор Циганков та Янхель Еррера вийти у стартовому складі.

"Їм потрібно якнайшвидше почати грати, щоб бути в тому ж темпі, що й решта команди. Це правда, що темп матчів не такий, як на тренуваннях, але вони в порядку, і вони можуть зіграти проти Райо Вальєкано.

Вони нам дуже потрібні, і нам потрібно, щоб вони були у формі. Нам потрібна їхня найкраща версія зараз. Я думаю, що вони отримають хвилини завтра. Я не знаю, чи це буде на початку гри, чи пізніше, але я маю дати їм ігрову практику", – заявив Мічел.

Нагадаємо, що в останньому матчі Ла Ліги Жирона втратила очки в поєдинку проти Альмерії (0:0), проте й одного набраного залікового пункту їй вистачило, щоб очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, адже Реал пропускав свою гру через участь у Суперкубку країни.

У Ла Лізі свій наступний поєдинок каталонська команда проведе 21 січня о 22:00 проти Севільї.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону 17 матчів у всіх турнірах, на його рахунку 3 голи та стільки ж гольових передач.