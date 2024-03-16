Гольова засуха Довбика триває: Жирона продовжує падіння в чемпіонаті Іспанії – відеоогляд матчу

Хетафе зміг мінімально вдома здолати головну сенсацію сезону в Ла Лізі Жирону. Артем Довбик був одним з найбільш помітних гравців гостей, але забити йому знову не вдалось.

Хетафе – Жирона 1:0

Гол: Сантьяго, 33.

В чемпіонаті Іспанії цього вікенду тривають матчі 29 туру Ла Ліги. В одній із центральних ігор суботи середняк Хетафе приймав головну сенсацію сезону Жирону, пише 24 канал.

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Фатальний гол у першому таймі

Каталонці феєрили всю осінь та більшу частину зими, але з початку лютого потрапили у кризу. Підопічні Мічела виграли лише двічі в шести матчах та по суті випали з чемпіонської боротьби.

Тепер Жирона має намір захистити другу сходинку від атак з боку Барселони. На матч проти Хетафе не зміг вийти Віктор Циганков, який минулого туру зазнав травми коліна.

А ось Артем Довбик вже традиційно опинився в основі, хоча в останній раз забивав майже два місяці тому. Гра проходила при рівному розкладі сил. Жирона більше володіла м'ячем, але суперник не поступався гостям по ударах.

При цьому в середині першого тайму Хетафе зміг повести у рахунку. Захист гостей проспав Сантьяго, якого Моріба вивів майже сам на сам. Півзахисник з гострого кута пробив Гассанігу.

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Довбик багато бив, але не забив

Жирона активізувалась ближче до другого тайму, хоча і суперник не давав забути про захист. Довбик був одним з найбільш гострих гравців каталонців. Перед самою перервою Артем двічі пробив поруч зі стійкою.

А в середині другого тайму вже воротар Хетафе Сорія був змушений двічі протягом хвилини рятувати після ударів українця. Загалом же у Артема набралось шість ударів. Під завісу він ще раз потурбував кіпера суперника, а пізніше пробив поруч з поперечиною.

На жаль, заміни Мічела та старання Артема не вплинули на підсумок зустрічі. Жирона зазнає вже четвертої поразки протягом останнього місяця та відстає від Реала аж на 10 очок. Ба більше, у неділю "червоно-білих" може обійти Барселона, якщо здолає на виїзді Атлетіко.

Відео голу Сантьяго