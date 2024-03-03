Довбик та Циганков провалились: Жирона сенсаційно поступилась середняку Ла Ліги – відеоогляд

Каталонська Жирона не змогла взяти ані балу на полі Мальорки. Українські гравці не змогли показати необхідний результат в нападі.

Мальорка – Жирона 1:0

Гол: Копете, 33.

В чемпіонаті Іспанії цього вікенду проходять ігри 27 туру Ла Ліги. На неділю був винесений матч за участю Жирони, яка сенсаційно йде на другому місці, пише 24 канал.

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Провал Циганкова та Довбика

Команда Мічела грала на виїзді проти середняка Мальорки. Традиційно з перших хвилин на полі з'явилися українці Віктор Циганков та Артем Довбик, які відіграють вирішальну роль в команді.

На жаль, гра у каталонців не заладилась. Жирона мала невеличку перевагу у володінні м'ячем, але Мальорка частіше била по воротах. Як підсумок, на перерву господарі пішли за переваги в один м'яч.

Після подачі кутового у карному майданчику гостей утворився хаос. Копете вдало скористався м'ячем, який до нього відлетів, та прошив Гассанігу. Після перерви Жирона активізувала атакувальні дії.

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Реал віддаляється

Класні моменти були у Порту, Савіо та Коуту, але кіпер Мальорки рятував. Також небезпечно пробивав і Циганков, трохи неточно. А ось Довбик відверто не вразив, не завдавши жодного удару.

Таким чином, Жирона програє вже третій з останніх чотирьох матчів у Ла Лізі та ризикує втратити друге місце за підсумками туру, якщо Барса обіграє Атлетік. Реал же віддаляється тепер на відстань семи пунктів.

Відеоогляд матчу Мальорка – Жирона