Звільнилося місце для Довбика: клуб Циганкова попрощався з найкращим бомбардиром сезону

Жирона офіційно оголосила про завершення співпраці з 7 гравцями. Найголовнішою втратою став найкращий бомбардир – Таті Кастельянос.

Жирона оголосила імена футболістів, які покинуть команду влітку. У 7 гравців закінчився термін дії оренди, тому клуб подякував їм за співпрацю й побажав усього найкращого.

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Позитивний знак для Артема Довбика

Жирону покидають: Рейньєр Жезус, Ян Коуто, Янхель Еррера, Родріго Рікельме, Хаві Ернандес, Іван Мартін та, що найцікавіше для українських уболівальників – Таті Кастельянос. Останній став найкращим бомбардиром у складі Жирони в сезоні-2022/2023, забивши 14 голів у 37 матчах.

Саме на місце Кастельяноса іспанський клуб і зацікавлений запросити форварда збірної України Артема Довбика й цю інформацію особисто підтверджував агент футболіста.

Тому вже цього літа інтерес українських поціновувачів футболу до Жирони може збільшитися удвічі.

Довбик у Дніпрі-1

Найкращий бомбардир в історії клубу – 53 голи у 84 матчах.

2 останні сезони ставав найкращим бомбардиром УПЛ – 14 голов у сезоні-2021/2022 та 24 у 2022/2023.

За даними Transfermarkt вартість форварда становить 11 мільйонів євро, то ж зовсім скоро може стати й найдорожчим трансфером у історії, клубу. Проте 50% виручених коштів за футболіста доведеться віддати данському Мідтюланну, у якого український клуб і купив Артема за 450 тисяч євро+50% від майбутнього трансферу.