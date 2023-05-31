Сторони вдарили по руках та продовжили співпрацю до кінця червня 2027 року. Мічел за сприятливих результатів очолюватиме Жирону ще наступні чотири роки.

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Відібрали шанс у суперників переманити талановитого наставника

Попередня угода "біло-червоних" із 47-річний іспанським фахівцем спливала влітку 2024-го. Тому Жирона вирішила зіграти на випередження та позбавити інші клуби шансів переманити до себе талановитого спеціаліста.

Це позитивна новина, якщо дивитись на довіру та ігровий тонус Віктора Циганкова під керівництвом Мічела. Українець із моменту переходу в Іспанію провів за Жирону 18 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

Перед останнім туром Ла Ліги Жирона йде на 9-й позиції, маючи у своєму активі 49 балів. Стільки ж очок у Райо Вальєкано та Севільї, які йдуть за спиною "біло-червоних". Жирондинці ще мають шанс застрибнути у зону кваліфікації Ліги конференцій, де йде Осасуна.

Цікаво, що Жирона в останньому турі сезону якраз зіграє на виїзді проти Осасуни. Натомість клубу Циганкова потрібно не лише перемагати, а й сподіватись, що Атлетік Більбао, який йде 8-м, втратить очки у грі проти Реала на "Сантьяго Бернабеу".

Тому Циганков ще має шанс потрапити у єврокубки та зіграти у них в наступному сезоні-2023/2024. Все буде залежати не лише від Жирони, а й від матчу Реал – Атлетік.

Зверніть увагу! Ключовий матч Жирони у Ла Лізі проти Осасуни у боротьбі за відбір Ліги конференцій відбудеться 4 червня о 19:30. Паралельно Реал прийматиме Атлетік.

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