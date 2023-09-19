Казковий старт Жирони: Циганков і Довбик принесли каталонцям четверту перемогу у Ла Лізі – відео

Дует українців вперше вийшов разом зі старту у складі "червоно-білих". Вже у першому таймі хлопці відплатили тренеру за довіру, оформивши по результативній дії.

Гранада – Жирона 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 86 – Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуто, 89.

В чемпіонаті Іспанії відбувся останній матч 5 туру Ла Ліги. У ньому Жирона зіграла на виїзді проти Гранади, пише 24 канал.

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Українці розривають

Каталонці вперше випустили з перших хвилин обох українських легіонерів. Якщо Циганков є стабільним гравцем стартового складу, то Довбик до цього з'являвся лише з заміни.

Вже у першому таймі Жирона захопила ініціативу та забила аж тричі. Саме Циганков відкрив рахунок у грі, Віктору вдався неймовірний постріл здалека у "дев'ятку".

Подвоїв рахунок інший вінгер Савіо, а до третього голу вже долучився Артем Довбик. Після подачі зі штрафного нападник замість удару з гострого кута скинув вздовж лінії. Лопесу залишалось лише влучити у порожні ворота з метра.

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Краще лише Барса і Реал

У другому таймі Гранада прокинулась і забила двічі, але Жирона таки втримала перемогу. Ще один гол за каталонців забив Коуто. Українці ж матч не дограли повністю, Циганков пішов на 68 хвилині, а Довбик – на три хвилини пізніше.

Перемога дозволила "червоно-білим" залишитись у групі лідерів – третє місце з 13 балами. Стільки ж має Барселона, а попереду – лише Реал з максимумом. У наступному турі на Жирону чекає домашня гра проти Мальорки.