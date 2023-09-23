Жирона – Мальорка 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 33, Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 – Мурікі, 4, Пратс, 88, 90+5

Жирона та Мальорка провели зустріч в рамках 6-го туру Ла Ліги, переможцями з якої вийшли каталонці. Команди видали просто шалений матч, пише 24 Канал.

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Жирона, котра уже є головною сенсацією цього сезону в Іспанії, продовжує підтверджувати свій статус ділом. Черговим суперником "червоно-білих" стала Мальорка із нижньої частини турнірної таблиці. Та от "острів'яни" змогли полоскотати нерви амбітним каталонцям.

Зокрема, уже на 4-ій хвилині зустрічі в Жирони виникли перші проблеми, які приніс команді лідер колективу Віктор Циганков. Українець ненароком зіграв рукою у власному карному майданчику, за що арбітр покарав каталонців одинадцятиметровим ударом, який Мурікі впевнено реалізував.

Та от "червоно-білим" не потрібно було багато часу, аби віднайти свою гру. Жирона уже в першому таймі перевернула гру на свою користь, забивши чотири м'ячі та знищивши суперника. Варто відзначити, що гол на свій рахунок зміг записати Артем Довбик. На 33-ій хвилині зустрічі Жирона отримала право пробити пенальті, яке довірили Циганкову, та вінгер віддав шанс форварду, який помстився за свого земляка.

Комфортний рахунок не став знаком "стоп" для "червоно-білих". Діло в тому, що у дебюті другої половини зустрічі Артем Двобик асистував Савіо, вивівши свого партнера по команді віч-на-віч із голкіпером суперника. Таким чином, український форвард уже оформив 2 голи та 2 асисти за свій час перебування у Іспанії. В Циганкова у нинішньому сезоні лиш один гол та асист. Каталонці закрили матч ще за пів години до йог завершення, проте "острів'яни" все ж знайшли нагоду втішити власних вболівальників, двічі забивши під завісу матчу.

Відеоогляд матчу:

Отож, команди видали феєричний матч з 8 голами. Таким чином, Жирона бодай тимчасово очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії (16 очок). Реал Мадрид (15 балів) та Барселона (13 пунктів) мають у запасі ще один матч, проте якщо гранди не виграють свої ігри, то "червоно-білі" можуть залишитись на вершині першості.

До речі. Свій наступний матч Жирона проведе з Вільярреалом в рамках Ла ліги.