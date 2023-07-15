Клуб Циганкова просить грошей у власників Манчестер Сіті заради трансферу зірки збірної України

Жирона має намір посилити напад цього літа. Каталонці поклали око на Артема Довбика, але через складну схему переходу клубу потрібні додаткові кошти.

Минулий сезон вийшов дуже успішним для Артема Довбика. Нападник Дніпра-1 із 24-ма голами став найкращим бомбардиром УПЛ. а його команда посіла друге місце.

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Недивно, що цього літа Артем викликав інтерес у команд з Європи. Іспанський журналіст Ніл Сола запевняє, що місцева Жирона всерйоз зацікавлена у переході Довбика.

Підсиоення під Циганкова

Взимку каталонці вже придбали одног українця Віктора Циганкова, який яскраво вписався в основу. На рахунку ексфутболіста Динамо три голи та шість асистів у 19-ти матчах.

Цього літа Жирона майже домовилась про продаж у Лаціо головного бомбардира команди Таті Кастельяноса. Саме йому на заміну. а також в пару до Циганкова, клуб хоче придбати Довбика.

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Втім проблемою для каталонців може стати ціна, яку Дніпро-1 хоче отримати за свого лідера. У ЗМІ називали суму у 20 мільйонів євро. При цьому дніпряни ще і не всю суму мають отримати.

Важка схема через команду з Данії

При переході з Мідтьюлланда у 2020-му данський клуб прописав у контракті зобов'язання виплатити йому 50% від наступного продажу Довбика. Таким чином, в разі узгодження вище зазначеної суми із Жироною Дніпро-1 отримає за Артем 10 мільйонів.

Тим не менше, Жирона всерйоз налаштована на підписання 26-річного гравця. Іспанський журналіст стверджує, що клуб звернувся до City Football Group за фінансовою допомогою заради оформлення трансферу.

До цієї групи входить не тільки Жирона, але і більше десятка клубів, серед яких Манчестер Сіті. Нагадаємо, що цього літа Довбик продовжив контракт із Дніпром-1, який тепер діятиме до літа 2025 року.

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За три сезони у дніпровській команді Довбик забив 50 голів у 79-ти іграх. Також у 2021-му Артем дебютував за збірну України і вєе встиг відзначитись шість разів у 14-ти зустрічах.