Троє відмовляються від телепулу

Вже 29 липня має стартувати новий сезон УПЛ. Минулого року більшість матчів турніру транслював телеканал Setanta Sports, але на сезон 2023-2024 ситуація досі невирішена.

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На початку червня у низки клубів чемпіонату виникла ідея щодо організації власної ОТТ-платформи під назвою "УПЛ-ТБ". Втім одразу стало зрозуміло, що не всі клуби погодяться на передачу прав Прем'єр-лізі.

Тепер же пройшла нова зустріч представників команд, які обговорювали питання телепулу. На ній була озвучена нова пропозиція від Setanta Sports, але вона була актуальною в разі передачі прав від всіх команд.

Проблема УПЛ-ТБ

Троє клубів УПЛ відмовляються від будь-яких варіантів телепулу. Мова про Динамо, Зорю та Дніпро-1, які хочуть транслювати свої ігри на каналах компанії "1+1 Media". Також проти варіанту із Setanta Sports і львівський Рух, який є одним із ініціаторів УПЛ-ТБ.

Втім і ця ідея нині знаходиться під загрозою. На перший сезон УПЛ пропонувала створити не власну ОТТ-платформу, а канал на ютуб. Там трансляції мали б бути безкоштовними і лише з сезону 2024-2025 планувався перехід на платну основу.

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Не всі згодні на УПЛ-ТБ

Але якщо по Динамо, Зорі та Дніпру-1 одразу була зрозумілою відмова від проекту, то тепер ще три команди відмовляються віддати права в УПЛ. Це Верес, Полісся та Кривбас. Ці команди готові виробляти трансляції домашніх матчів власними силами.

Також кілька клубів вагаються і дали лише попередню згоду. Представники клубів збираються провести нову зустріч з цього питання у понеділок, 17 липня.

Нагадаємо, що минулого сезону чемпіоном України став донецький Шахтар. Команда Ігора Йовічевіча випередила Дніпро-1 на п'ять очок.