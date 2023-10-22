"Дозволили нам видихнути": тренер Жирони виділив важливість дублю Довбика у тріумфі в Ла Лізі

Артем Довбик зробив вагомий внесок у вольову перемогу Жирони над Альмерією (5:2). Головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес прокоментував тріумф команди після провальних стартових 25 хвилин гри.

Довбику знадобилось лише чотири хвилини для того, щоб перевернути хід гри із ніг на голову. Ще у першому таймі Артем оформив дубль та вивів Жирону уперед 3:2.

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Мічел: Початок гри був поганим з точки зору концентрації

Вже після замінив українського форварда Жирона забила ще двічі та встановила остаточний рахунок зустрічі 5:2.

Після поєдинку головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес прокоментував перемогу своїх підопічних та оцінив важливість голів Довбика.

Початок гри був поганим з точки зору концентрації, але перший забитий гол повернув нас у гру. Ми змогли відігратися після 0:2 Перші хвилини матчу були невдалими, але голи Довбика дозволили нам видихнути,

– заявив Мічел.

"Я сказав гравцям, що мене не хвилює фаза нападу, оскільки ми можемо завдати шкоди будь-якому супернику, оскільки у нас багато ресурсів. Якщо ми зможемо залишатися зосередженими під тиском після поразки, ми виграємо ще більше", – додав коуч.

Завдяки дублю Довбик став найкращим бомбардиром Жирони у поточному сезоні Ла Ліги-2023/2024. В активі Артема 5 голів у 10-ти зіграних поєдинках. Також у його доробку 2 асисти.

Жирона завдяки цій перемозі над Альмерією зрівнялась за очками із лідером сезону Реалом. В обох по 25 балів. "Червоно-білі" продовжують йти другими.

Відзначимо, що у заявку на поєдинок проти аутсайдера сезону не потрапив наш Віктор Циганков, який потрохи починає тренуватись у загальній групі після травми.