Довбику знадобилось лише чотири хвилини для того, щоб перевернути хід гри із ніг на голову. Ще у першому таймі Артем оформив дубль та вивів Жирону уперед 3:2.
До теми Перевернув гру за 4 хвилини: Довбик відзначився дублем за Жирону – фантастичне відео
Мічел: Початок гри був поганим з точки зору концентрації
Вже після замінив українського форварда Жирона забила ще двічі та встановила остаточний рахунок зустрічі 5:2.
Після поєдинку головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес прокоментував перемогу своїх підопічних та оцінив важливість голів Довбика.
Початок гри був поганим з точки зору концентрації, але перший забитий гол повернув нас у гру. Ми змогли відігратися після 0:2 Перші хвилини матчу були невдалими, але голи Довбика дозволили нам видихнути,
– заявив Мічел.
"Я сказав гравцям, що мене не хвилює фаза нападу, оскільки ми можемо завдати шкоди будь-якому супернику, оскільки у нас багато ресурсів. Якщо ми зможемо залишатися зосередженими під тиском після поразки, ми виграємо ще більше", – додав коуч.
Жирона завдяки цій перемозі над Альмерією зрівнялась за очками із лідером сезону Реалом. В обох по 25 балів. "Червоно-білі" продовжують йти другими.
Відзначимо, що у заявку на поєдинок проти аутсайдера сезону не потрапив наш Віктор Циганков, який потрохи починає тренуватись у загальній групі після травми.