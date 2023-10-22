Жирона – Альмерія 5:2

Голи: Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 – Баптістан, 2, 24

Артем Довбик вийшов у старті Жирони на матч проти аутсайдера сезону-2023/2024 іспанської першості. Віктор Циганков поки що не потрапив у заявку команди після відновлення від травми. Правий вінгер лише починає тренуватись із командою, пише 24 Канал.

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Матч розпочався дуже невдало для гостей. Можна навіть сказати, що футболісти Альмерії дещо нокаутували господарів поля. Вже до 25-ї хвилини рахунок у зустрічі був 0:2 на користь гостей. Дубль у ворота "червоно-білих" оформив Баптістан.

Трохи більше 10 хвилин знадобилось господарям, аби відквитати один м'яч. Мартін зробив рахунок 1:2. Далі за справу взявся Довбик. Артему вистачило 4-х хвилин, аби двічі засмутити голкіпера суперника. Спершу український нападник обігрався у стіночку із Бліндом та легко пробив прошив воротаря Альмерії, зрівнявши цифри на табло 2:2.

А вже під завісу першого тайму вперше у поєдинку вивів Жирону уперед 3:2. Артему вдалось пробити з-під двох захисників та оформити дубль.

По перерві господарі не зупинились та скористались тим, що суперник посипався після вдалого старту зустрічі.

Вже без Довбика, який покинув поле на 67-й хвилині, Савіо збільшив відрив Жирони над Альмерією до 4:2. А в останні 10 хвилин Стуані, який вийшов на поле замість Артема, зробив рахунок зустрічі 5:2.

Підопічні Мічела класно повернулись у гру, а Довбик став одним із героїв матчу.