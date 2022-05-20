Жіночу збірну Росії з біатлону офіційно позбавили "срібла" Олімпіади-2014

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно позбавив жіночу збірну Росії срібної нагороди Олімпіади-2014. Все як завжди – через допінг.

Офіційне покарання для росіян

МОК офіційно позбавив олімпійських медалей збірні, в яких було виявлено допінг у спортсменів, та призначив нових призерів. Нові результати було узгоджено на засіданні виконавчого комітету МОК.

Варте уваги Зміни в історії біатлону: через російський допінг Макаряйнен втратить Кубок світу

Медалей позбавили збірну Росії(Сочі-2014) та команду Великої Британії(Токіо-2020).

Жіночу збірну Росії з біатлону позбавили олімпійської нагороди через допінг Ольги Зайцевої. У 2017-му у росіянки та інших представників ворожої країни виявили заборонені речовини в організмі після повторної перевірки проб з Олімпійських ігор-2014.

Як наслідок, уся естафетна четвірка Росії – разом із Яною Романовою, Єкатєріною Шуміловою та Ольгою Вілухіною – втратила "срібло" домашньої Олімпіади. Тоді росіянки поступилися в жіночій естафеті збірній України.

Срібні медалі перейшли збірній Норвегії, а на бронзову сходинку піднялася Чехія.

Також росіянам анулювали виступ у змішаній естафеті, де вони фінішували 4-ми. Завдяки цьому рішенню збірна України покращила свій результат, адже тепер в українців 6-та позиція.

У збірної Великої Британії також відібрали медаль

Ще одну срібну нагороду "відібрали" у чоловічої збірної Великої Британії з легкої атлетики. Команда стала другою в чоловічій естафеті 4х100 метрів у Токіо-2020, поступившись Італії, проте пізніше в одного з бігунів – Чіджінду Уджи – виявили кілька заборонених речовин, що діяли, як стероїди. Відповідно, медаль втратили й інші британці: Жарнел Г'юз, Річард Кілті та Нетаніел Мітчелл-Блейк.

Тепер срібна нагорода Токіо-2020 у збірної Канади, а "бронза" у Китаю.

Як російський допінг впливає на світовий спорт

Допінг росіянки Зайцевої вплинув на визначення володарки Кришталевого глобуса в сезоні 2013/2014. Тоді першою у заліку була фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен. Проте, оскільки результати представниці Росії анулювали, то загальний рейтинг зазнав змін.

Норвежка Тура Бергер стала переможницею у загальному заліку сезону-2013/2014, вона мінімально поступалася спортсменці з Фінляндії. Норвежка випередила Кайсу на 5 очок.

Міжнародний біатлонний союз вирішив не відбирати нагороду у Макаряйнен. Вперше в історії біатлону обрали двох переможниць сезону.