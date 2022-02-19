Історична нагорода для Китаю

Покарання стосується атлета Чіджінду Уджи. Антидопінговий відділ Спортивного арбітражного суду повідомив про те, що в пробі спортсмена, яку він здавав під час літніх Ігор, було виявлено декілька заборонених речовин: остарін, схожий за ефектом на тестостерон, та S-23, що діє, як стероїди.

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Результати спортсмена анулювали. Через це дискваліфікованим буде й результат усієї естафетної четвірки Великої Британії, яка на Олімпійських іграх-2020 у Токіо завоювала "срібло" в 4х100.

Окрім Уджи, медаль втратять Жарнел Г'юз, Річард Кілті та Нетаніел Мітчелл-Блейк. Для всіх чотирьох атлетів це була дебютна олімпійська нагорода.

Тепер срібна нагорода Токіо дістанеться представникам Канади, а "Бронза" перейде атлетам Китаю. Для китайців ця нагорода буде історичною. оскільки вони ще ніколи не здобували олімпійських медалей у цій дисципліні.

Також анулювали результат Уджи в особистому бігові на 100 метрів. Там він не вийшов до фіналу, посівши п'яте місце у півфінальному забігові.

Чіджінду Уджи: що відомо про спортсмена