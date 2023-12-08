Україна – Нідерланди 21:40 (8:19 / 13:21)

Жіночий чемпіонат світу з гандболу продовжується в Данії, Швеції та Норвегії. Участь у ньому беруть 32 топ-збірні, серед них і Україна, пише 24 канал.

До теми Забракло досвіду: збірна України поступилася Чехії в основному раунді ЧС-2023 з гандболу

Підопічні Андронова не без проблем пройшли в основну стадію турніру, посівши лише третє місце в групі з Бразилією, Іспанією та Казахстаном. Втім на другому етапі наша команда виявилась неконкурентноспроможною.

У першій зустрічі українки поступились Чехії, а у другому турі не мали ані шансу проти Нідерландів. Суперник здобув перемогу майже з подвійним рахунком – 40:21.

Найрезультативнішою з українок стала Мілана Шукал, на її рахунку п'ять голів. Серед нідерландок найбільше забила Лоїс Аббінг – 8 м'ячів. Голандки продовжують йти без втрат і майже забезпечили собі вихід у плей-оф.

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Україна ж на другому етапі не набрала ані балу та достроково завершила боротьбу. Свій завершальний матч збірна України проведе у неділю, 10 грудня, проти Аргентини.