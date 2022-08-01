Англія – Німеччина 2:1

Голи: Тун, 62, Келлі, 110 – Магуль, 79

Обидві команди підходили до фінального матчу непереможеними. У груповому раунді Англія та Німеччина здобули 3 можливі перемоги. У плей-офф англійки здолали Іспанію (2:1) та Швецію (4:0), а німкені – Австрію (2:0) та Францію (2:1), пише 24 канал.

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Зверніть увагу! Головною арбітринею матчу була українка Катерина Монзуль. Одна з асистенток рефері – ще одна представниця України Марина Стрілецька.

У першій половині гри англійки були головними претендентками на перемогу. З 6 ударів збірної Англії у бік воріт німкень 3 прийшлися у площину воріт, тоді як німкені жодного разу не влучили у ворота. Та все ж таки перший тайм закінчився нульовою мировою.

На початку другого тайму Німеччина почала активніше бити по воротах господарів, проте збірній Англії вдалося відкрити рахунок.

Кіра Волш на 62-й хвилині матчу з середини власної половини поля відправила м'яч уперед навісною передачею, Еллу Тун перевалила подачу та вийшла віч-на-віч з голкіперкою Німеччини Мерле Фромс.

На 79-й хвилині зустрічі німкені зрівняли рахунок. Ліна Магуль відправила м'яч у ворота англійок.

Доля матчу вирішилася в овертаймі. переможний гол був за Англією, за дев'ять хвилин до кінця додаткового часу Хлоя Келлі пробила м'яч повз Фромс після розіграшу кутового.

Історична перемога для Англії

Для жіночої збірної Англії – це перша велика перемога на міжнародних турнірах. Раніше на чемпіонатах Європи англійки тільки одного разу досягали фіналу у 2009 році, тож вони програли Німеччині – (2:6).

На чемпіонатах світу найкращим результатом Англії залишається "бронза" мундіалю-2015.

Відеоогляд матчу