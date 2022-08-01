ПСЖ – Нант 4:0

Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

Вилучення: Кастелетто, 81 (Нант)

Для ПСЖ це був перший офіційний матч під керівництвом нового тренера Крістофа Галтьє. Правда в цій грі йому довелося обійтися без головної зірки парижан Кіліана Мбаппе, який пропускав матч через дискваліфікацію. Тож замість нього в атаці феєрили Неймар та Мессі. Хоча Сарабія, який вийшов на лівий фланг нападу, теж мав чимало нагод забити, але відзначитися в цьому матчі йому не вдалося.

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Розпочався розгром з голу Мессі в середині першого тайму. Результативну передачу на хід йому віддав Неймар. А вже у штрафному Мессі обіграв воротаря та пробив у порожній кут воріт. Правда варто відзначити, щоб і без долі везіння не обійшлося, адже в момент пасу від Неймара був рикошет, який і не дав захиснику Нанта перехопити м'яч.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0. Арбітр хоч і додав три хвилини до основного часу, переграли команди цілих п'ять хвилин. І саме тоді Неймар і забив гол, відзначившись ударом зі штрафного.

Ще два голи у ворота Нанта влетіли по перерві. Спершу відзначився Рамос. Захисник вдало зіграв у штрафному майданчику, а його гол видався доволі ефектним. Адже пробивати довелося спиною до воріт, тож Рамос вирішив пробити п'ятою. Удар видався і влучним, і потужним.

А остаточний рахунок у матчі встановив той же Неймар. Наприкінці зустрічі він отримав пас у штрафному, і намагався розвернутися з м'ячем. Але впав в боротьбі з Кастелетто. Арбітр вилучив захисника за фол останньої надії, а у ворота Нанта призначив пенальті. Сам Неймар і пробив з позначки.