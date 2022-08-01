Англия – Германия 2:1

Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магуль, 79

Обе команды подходили к финальному матчу непобежденными. В групповом раунде Англия и Германия одержали 3 возможные победы. В плей-офф англичане одолели Испанию (2:1) и Швецию (4:0), а немки – Австрию (2:0) и Францию ​​(2:1), пишет 24 канал.

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Обратите внимание! Главным арбитром матча была украинка Екатерина Монзуль. Одна из ассистенток рефери – еще одна представительница Украины Марина Стрелецкая.

В первой половине игры англичане были главными претендентками на победу. Из 6 ударов сборной Англии в сторону ворот немок 3 пришлись в створ ворот, тогда как немки ни разу не попали в ворота. И все же первый тайм закончился нулевой мировой.

В начале второго тайма Германия стала активнее избивать по воротам хозяев, однако сборной Англии удалось открыть счет.

Кира Уолш на 62-й минуте матча с середины собственной половины поля отправила мяч вперед навесной передачей, Эллу Тун перевалила подачу и вышла лицом к лицу с голкиперкой Германии Мерле Фромс.

На 79-й минуте встречи немки сравняли счет. Лина Магуль отправила мяч в ворота англичан.

Судьба матча разрешилась в овертайме. победный гол был за Англией, за девять минут до конца дополнительного времени Хлоя Келли пробила мяч мимо Фромса после розыгрыша углового.

Историческая победа для Англии

Для женской сборной Англии это первая большая победа на международных турнирах. Ранее на чемпионатах Европы англичане только однажды достигали финала в 2009 году, поэтому они проиграли Германии (2:6).

На чемпионатах мира лучшим результатом Англии остается "бронза" мундиаля-2015.

Видеообзор матча