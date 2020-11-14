Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" вирішив припинити співпрацю зі своїм вихованцем – Олександром Кобцем. Клуб підозрює баскетболіста у маніпулюванні результатами.

БК "Черкаські Мавпи" офіційно повідомив, що припиняють співпрацю Олександром Кобцем.

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Причини розірвання контракту

На сайті "Черкаських Мавп" повідомляється, що клуб вважає, що Олександр Кобець брав участь у спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів у нинішньому баскетбольному сезоні.

З огляду на неприпустимість, аморальність та протизаконність подібних дій, клуб вважає, що продовжувати відносини із цим баскетболістом є неможливим!,

– мовиться у повідомленні.

"Черкаські Мавпи" передадуть інформацію про дії Кобця до Комісії з правових відносин Федерації баскетболу України та ініціюють розгляд цієї справи.

Кобець спростовує звинувачення

Сам баскетболіст у коментарях до новини на сайті basket.com.ua спростував звинувачення.

"Це дуже серйозна заява, яка не відповідає дійсності, я тягнув команду, як міг. Можна переглянути всі ігри. Кожен момент. Чекаю доказів. Це просто немислимо", – написав Кобець.