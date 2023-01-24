Втретє в історії: українська жіноча футзальна збірна дізналась суперника у півфіналі Євро
Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперника у за крок до фіналу Євро-2023. Для українок такий жереб можна вважати фартовим.
Збірна України зустрінеться зі не грізною збірною Угорщини у півфіналі Євро. Іншу ж пару формуватимуть збірні Португалії та Іспанії, як вважаються фаворитами турніру.
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"Фінал чотирьох" відбудеться у Дебрецені, Угорщині, на "Фенікс Арені". Півфінали пройдуть 17 березня, а фіналі та матч на третє місце – 19 березня.
Збірна України пробилась у фінальну стадію Євро, зайнявши перше місце у відбірковому груповому етапі, який проходив у польському Познані. "Синьо-жовті" тріумфували у квартеті, який формували разом зі збірними Нідерландів, Хорватії та Польщі. Українки спочатку здолали нідерландок з рахунком 5:2, згодом хорваток – 5:1, а закінчили відбір нічиєю з полячками – 1:1.
Виступи збірної України на Євро
Жіноча команда "синьо-жовтих" двічі брала участь у фінальній частині Євро.
- У 2019 році українки залишились без медалей. У півфіналі "синьо-жовті" вилетіли від збірної Португалії, яка приймала турнір, а у матчі за третє місце поступились у серії пенальті збірній Росії
- У 2022 році збірна Україна показала вже вищий результат. "Синьо-жовтим" вдалось вибороти бронзу того Євро. У матчі за третє місце українки здолали збірну Угорщини (2:1) і вибороли свої перші європейські медалі.