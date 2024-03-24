Історичний успіх: українські шпажистки здобули командну путівку на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на командний турнір Олімпійських ігор-2024. Путівки розігрувалися в рамках розіграшу Кубка світу.

У китайському Нанкіні відбувся етап Кубка світу з фехтування. Збірна України претендувала на квоту для найкращих європейських збірних поза топ-4 рейтингу, пише 24 Канал.

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"Синьо-жовті" шпажистки відібралися на ОІ-2024

Наша команда виступала у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан-Фейбі Бежури. Українські шпажистки пробилися до півфіналу, де поступилися китаянкам.

Попри поразку від Угорщини в поєдинку за "бронзу", "жовто-сині" випередили конкуренток з Естонії та США у боротьбі за путівку на Олімпіаду-2024. Українки завершили Кубок світу на четвертому місці та втретє в історії виступлять в командному турнірі фехтування на шпагах. Востаннє наші шпажистки змагалися в командній першості в Ріо-2016.

Збірна України зайняла 4 місце на Кубку світу / FIE

Зазначимо, що за рейтингом на Олімпіаду відібралися чотири збірні: Республіка Корея, Франція, Італія, Польща. За континентальними квотами в Париж поїдуть ще чотири команди: США, Україна, Китай, Єгипет.

Наразі 81 український спортсмен кваліфікувався на Олімпійські ігри-2024. Змагання в Парижі стартують 24 липня і триватимуть до 11 серпня. У програмі Ігор 32 види спорту.