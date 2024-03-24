В китайском Нанкине состоялся этап Кубка мира по фехтованию. Сборная Украины претендовала на квоту для лучших европейских сборных вне топ-4 рейтинга, пишет 24 Канал.

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"Сине-желтые" шпажистки отобрались на ОИ-2024

Наша команда выступала в составе Влады Харьковой, Елены Кривицкой, Инны Бровко и Джоан-Фейби Бежуры. Украинские шпажистки пробились в полуфинал, где уступили китаянкам.

Несмотря на поражение от Венгрии в поединке за "бронзу", "желто-синие" опередили конкуренток из Эстонии и США в борьбе за путевку на Олимпиаду-2024. Украинки завершили Кубок мира на четвертом месте и в третий раз в истории выступят в командном турнире фехтования на шпагах. Последний раз наши шпажистки соревновались в командном первенстве в Рио-2016.

Сборная Украины заняла 4 место на Кубке мира / FIE

Отметим, что по рейтингу на Олимпиаду отобрались четыре сборные: Республика Корея, Франция, Италия, Польша. По континентальным квотам в Париж поедут еще четыре команды: США, Украина, Китай, Египет.

Стоит внимания. Сейчас 81 украинский спортсмен квалифицировался на Олимпийские игры-2024. Соревнования в Париже стартуют 24 июля и продлятся до 11 августа. В программе Игр 32 вида спорта.