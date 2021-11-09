Жіноча збірна України з біатлону вимушено змінить місце підготовки до сезону

Жіноча збірна України з біатлону достроково завершила підготовку до сезону-2021/2022 у норвезькому Бейтостолені. Команда продовжить підготовку в Шушені, що також у Норвегії.

Збірна переїжджає через коронавірус у чоловічій команді

Команда мала тренуватися у Бейстостолені до 11 листопада, після чого поїхати до Шушену. Проте ситуацію змінив спалах коронавірусу в чоловічій збірній України, яка відправилася на самоізоляцію.

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Жіноча збірна вирушила до Шушена раніше. Тренер команди Урош Велепець повідомив, що в Шушені дев'ятеро спортсменок:

Юлія Джима

Олена Білосюк (Підгрушна)

Ірина Петренко

Анастасія Меркушина

Катерина Бех

Ольга Абрамова

Надія Бєлкіна

Сестри Семеренко.

Тренуватися у Бейтостолені продовжать Дар'я Блашко та Ганна Кривоніс.

Збірна України пробуде в Шушені до 22 листопада, після чого вирушить на етапи Кубка світу та Кубка IBU. Перший етап Кубка світу відбудеться 26 – 28 листопада у шведському Естерсунді.