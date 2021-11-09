Сборная переезжает из-за коронавируса в мужской команде
Команда должна была тренироваться в Бейстостолене до 11 ноября, после чего поехать в Шушен. Однако ситуацию изменила вспышка коронавируса в мужской сборной Украины, которая отправилась на самоизоляцию.
Узнайте больше Сборная Украины по биатлону попала на самоизоляцию в Норвегии: есть случай заражения COVID-19
Женская сборная отправилась в Шушен пораньше. Тренер команды Урош Велепец сообщил, что в Шушене девять спортсменок:
- Юлия Джима
- Елена Билосюк (Пидгрушная)
- Ирина Петренко
- Анастасия Меркушина
- Екатерина Бех
- Ольга Абрамова
- Надежда Белкина
- Сестры Семеренко.
Тренироваться в Бейтостолене продолжат Дарья Блашко и Анна Кривонис.
Сборная Украины пробудет в Шушене до 22 ноября, после чего отправится на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Первый этап Кубка мира состоится 26 – 28 ноября в шведском Эстерсунде.