Сборная переезжает из-за коронавируса в мужской команде

Команда должна была тренироваться в Бейстостолене до 11 ноября, после чего поехать в Шушен. Однако ситуацию изменила вспышка коронавируса в мужской сборной Украины, которая отправилась на самоизоляцию.

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Женская сборная отправилась в Шушен пораньше. Тренер команды Урош Велепец сообщил, что в Шушене девять спортсменок:

Юлия Джима

Елена Билосюк (Пидгрушная)

Ирина Петренко

Анастасия Меркушина

Екатерина Бех

Ольга Абрамова

Надежда Белкина

Сестры Семеренко.

Тренироваться в Бейтостолене продолжат Дарья Блашко и Анна Кривонис.

Сборная Украины пробудет в Шушене до 22 ноября, после чего отправится на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Первый этап Кубка мира состоится 26 – 28 ноября в шведском Эстерсунде.