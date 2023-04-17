У результаті – найкращі: збірна України з боксу виборола вісім медалей на міжнародному турнірі

Жіноча збірна України яскраво виступила на міжнародному турнірі. "Синьо-жовтих" ніхто не зміг переплюнути.

Жіноча збірна України з боксу виграла міжнародний турнір GeeBee. "Синьо-жовтим" вдалось здобути вісім нагород на змаганнях.

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Гордо піднявшись на вершину

Міжнародний турнір, участь в якому взяли 15 країн, пройшов у столиці Фінляндії Хельсінкі. Саме українкам вдалось тріумфувати на маститих змаганнях. "Синьо-жовта" жіноча збірна змогла вибороти вісім медалей, що і подарувало українкам перше загальнокомандне місце на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee.

Золоті нагороди виграли Тетяна Коб (вагова категорія до 50 кілограмів), Світлана Уманська (до 52 кілограмів) і Марія Бова (до 63 кілограмів). Срібні маділ змогли здобути Юлія Дем‘яненко (до 48 кілограмів), Анастасія Ковальчук (до 54 кілограмів), Маріанна Басанець (до 57 кілограмів), Анастасія Черноколенко (до 75 кілограмів), а от "бронза" потрапила до рук Ганни Охрей (до 60 кілограмів). Варто зазначити, що Тетяну Коб було визнано найкращою спортсменкою змагань.

До речі. На турнірі участь взяли ще такі збірні як: Фінляндії, Швецї, Норвегії, Данії, Естонії, Литви, Англії, Шотландії, Вельсу, Канади, Бахрейну, Німеччини, США та Ізраїлю.

Досягнення Тетяни Коб