Троє українок заїхали у топ-20 короткої індивідуалки з біатлону: хто переміг

Закінчилась перше гонка у жінок на Кубку світу-2023/2024 в італійському Антгольц-Антерсельві. Біатлоністки позмагались за нагороди у короткій індивідуальній гонці із чотирма вогневими рубежами.

Україна буде представлена п'ятьма біатлоністками, чотири із яких фінішували у заліковій зоні. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка лише 14 січня відсвяткувала свій 29-й день народження, пише 24 Канал.

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Непогана стрільба від українок

Нещодавня іменинниця вибила 19 із 20 мішеней та фінішувала у фінальному протоколі на 13-й позиції. Єдиний промах в Анастасії був на останньому четвертому вогневому рубежі. А так позиція Меркушиної-старшої могла бути ще кращою.

Також у топ-20 заїхала лідерка жіночої збірної України Юлія Джима. Киянка мала на один промах більше за Меркушину та стала 17-ю. Ірина Петренко із 2 хибами розмістилась одразу за своєю землячкою із Києва.

Христина Дмитренко посіла 32-гу позицію за підсумками короткої індивідуалки. А найгіршою серед українок стала Анна Кривонос, яка стала лише 76-ю.

Перемогу у короткій індивідуальній гонці здобула несподівано швейцарка Лєна Хеккі Гросс, яка жодного разу не схибила. А от біатлоністка із Франції, яка посідає високе 4-те місце у загальному заліку Кубка світу, із двома хибами стала другою, поступившись переможниці лише 20 секундами.

Трійку призерок замкнула ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.

Результати короткої індивідуалки

1. Лєна Хеккі Гросс (0+0+0+0) 36:49,0

2. Жюлья Сімон (0+1+0+1) +20,2

3. Лу Жанмонно (0+0+1+0) +31,4

...

13. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +2:00,0

17. Юлія Джима (0+0+1+1) +2:24,3

18. Ірина Петренко (1+0+0+1) +2:36,9

32. Христина Дмитренко (0+1+0+2) +3:36,5

76. Анна Кривонос (3+2+0+1) +7:06,9

20 січня в Ангольц-Антерсельві відбудуться одразу дві гонки. Спершу одиночна змішана естафета, а після змішана естафета.