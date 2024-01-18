Україну представляли п'ять біатлоністів. До заявки потрапили Денис Насико, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. Артем Прима повернувся до індивідуальних змагань Кубка світу, а для Дмитра Грущака це був дебютний старт на такому рівні, пише 24 Канал.

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Найкращий результат в сезоні

Тарас Лесюк і Артем Прима після чистої стрільби на старті потрапили до топ-20, посідаючи 12-е та 19-е місця відповідно. Артем Тищенко також влучно стріляв, але отримав штрафні 45 секунд. Прима закрив усі мішені на другому рубежі і повернувся до гонки сьомим, відставши від лідера на 52 секунди.

Прима зазнав першого промаху на другій "лежці", опустившись нижче топ-15, але повернувся до десятки після третього рубежу, фінішувавши дев'ятим. У топ-10, окрім нього, менше двох промахів зробили лише Йоганнес Бьо та Роман Реєс.

Тищенко завершив гонку з чотирма промахами, відстаючи на шість хвилин від лідера, посівши 57-е місце. Денис Насико, з трьома промахами на старті, фінішував з шістьма хибами і семихвилинним відставанням. Лесюк додав два промахи на останніх рубежах, опинившись у восьмому десятку.

Дмитро Грущак у своїй дебютній гонці посів 81-е місце, не закривши п'ять мішеней.

Йоганнес Бьо здобув першу перемогу в 2024 році, закривши всі мішені і випередивши найближчого суперника, Тар'є Бьо, на півтори хвилини. Третю сходинку посів німець Йоганнес Кюн.

Повні результати гонки

Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+0) 37:28.0 хвилини Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1+0+1) +1:36.1 Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0+0+2) +1:44.0 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+2+0+1) +1:47.3 Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+1) +1:58.6 Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+1+0+0) +2:16.4

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10. Артем Прима (Україна, 0+0+1+0) +2:38.8

57. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+3) +5:56.6

77. Денис Насико (Україна, 3+1+1+1) +7:25.9

80. Тарас Лесюк (Україна, 0+2+2+2) +7:31.8

81. Дмитро Грущак (Україна, 0+2+2+1) +7:51.3