Натуралізований футболіст Жуніор Мораес повернувся в Україну після зимової відпустки, яку він провів на своїй історичній батьківщині в Бразилії.

Український бразилець після відновлення від травми повернувся в засніжений Київ і виявився не готовий до такого холодного прийому. Відповідне фото він виклав у себе в інстаграмі.

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Мореас відновився після травми

Жуніор Мораес повідомив, що відновився після травми, яку отримав в матчі з Реалом і вибув до кінця 2020 року.

У поточному сезоні Жуніор провів за команду Луїша Каштру 12 матчів у всіх турнірах, забивши три голи і зробивши одну результативну передачу.

Другий в таблиці УПЛ Шахтар проведе два зимових збору в Туреччині. У лютому "гірники" зіграють з Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч в Ізраїлі відбудеться 18 лютого, поєдинок у відповідь – через тиждень в Києві.