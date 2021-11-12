Жерсон Родрігес відзначився ефектним голом за збірну: відео удару в падінні через себе

Жерсон Родрігес у матчі за збірну Люксембургу влаштував справжню феєрію. На його рахунку участь у всіх трьох голах своєї команди, два з яких він забив сам.

Люксембург зіграв матч відбору на чемпіонат світу проти Азербайджану на виїзді. Гра закінчилася з рахунком 1:3.

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У першому таймі господарі поля залишилися в меншості після вилучення Муталлімова. А всі чотири голи було забито вже у другому таймі.

Неймовірний гол Родрігеса

Першим в цьому матчі відзначився Жерсон Родрігес на 67-й хвилині. Його гол став окрасою матчу. перебуваючи спиною до воріт, він підхопив м'яч після того, як суперник невдало скинув його головою, після чого прийняв рішення пробити в падінні через себе.

Феєрія Родрігеса

Другий гол в матчі забив Себастьєн Тіль (це півзахисник молдовського Шерифа та брат Олів'є Тіля – півзахисника полтавської Ворскли). Результативну передачу ж віддав Родрігес.

Згодом азербайджанці один гол відквитали, але Родрігес вже у компенсований арбітром час віднадився вдруге в цьому матчі, встановивши остаточний результат 1:3.

Ситуація в групі

. Жерсон Родрігес виступає у французькому Труа. Однак права на нього належать київському Динамо.

Варто відзначити, що обидві команди втратили шанси поборотися за місце на Мундіалі. Пряму путівку від групи A між собою розіграють Португалія та Сербія, які набрали по 17 очок.

Португалія до 11 листопада мала певну перевагу. Команда хоч і відставала на одне очко від Сербії, але і провела на одну гру менше. Та 11 листопада португальці неочікувано зіграли внічию проти Ірландії на виїзді. Тож тепер 14 листопада в очній зустрічі Португалія та Сербія визначать переможця групи. Матч відбудеться в Лісабоні.

Перший матч між Сербією та Португалією закінчився скандалом. Тоді португальці вигравали на виїзді 0:2 після першого тайму, але двічі пропустили. Вже у компенсований арбітром Роналду відправив м'яч у ворота сербів, але захисник вибив його. Правда зробив це вже за лінією воріт. Однак арбітр цього не помітив, тож гол не зарахував.

Таке рішення дуже розлютило Роналду. Він почав агресивно висловлювати своє незадоволення арбітру, за що отримав жовту картку. А після цього жбурнув на поле свою капітанську пов'язку та покинув поле до закінчення гри. Згодом цю пов'язку продали на благодійному аукціоні.

Арбітром цього матчу був нідерландець Данні Маккелі. А його помічником, який і вказав, що голу не було, був Маріо Дікс. Маккелі згодом отримав призначення на матчі Євро-2020, але Дікса не включив до своєї бригади арбітрів. Хоча до цього вони працювали на багатьох матчах разом, у тому числі на фіналі Ліги Європи у 2020 році.