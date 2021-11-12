Страшний фол проти Горецки

Інцидент з Горецкою стався на 8-й хвилині матчу Німеччина – Ліхтенштейн. Йонас Гофманн навісив у штрафний суперника в надії, що саме Леон виграє м'яч та продовжить атаку.

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26-річний півзахисник збірної Німеччини опинився під пресингом Андреаса Маліна та Єнса Гофера. Перший підтиснув Горецку зі спини, а Гофер спробував вибити м'яч ногою.

У підсумку відбір збірної Ліхтенштейну завершився жорстким фолом Гофера. Єнс в'їхав шипами в горло гравцю збірної Німеччини.



Момент порушення правил / Скриншот

Перші секунди після порушення правил були моторошними й нагадали інцидент з Крістіаном Еріксеном на Євро-2020. Арбітриня матчу та гравці терміново кликали медиків на поле, щоб ті надали допомогу Леону.

Спершу лікарі збірної Німеччини попросили Горецку лягти на спину й надали йому допомогу. Здавалося, що для півзахисника Німеччини матч завершився. Але через декілька хвилин потужний футболіст підвівся та зміг продовжити гру.

Інцидент завершився подвійним покарання для Ліхтенштейну: Гофер отримав вилучення, а Німеччина – право пробити пенальті, який реалізував Ілкай Гюндоган.

Відео фолу проти Горецки

Повага збоку футболістів

Футболіст Ліхтенштейну Єнс Гофер відразу визнав вину. Гравець після фолу усвідомив, як грубо зіграв проти Горецки та постійно перебував біля суперника, щоб переконатися, що з ним все добре.

Гофер допоміг Леону у супроводі лікарів покинути поле та перепросив. Горецка прийняв вибачення суперника і після гри опублікував світлину з Гофером в інстаграмі.

Футболіст Баварії зазначив, що з ним все добре.

Збірна Німеччини, яка вже оформила вихід на ЧС-2022, скористалася чисельною більшістю. Команда Хансі Фліка розбила суперника з рахунком 9:0.

Також слід зазначити, що перед грою вболівальники подякували колишньому тренеру "маншафт" Йоахіму Льову. Він приїхав у Вольфсбург, щоб попрощатися з фанатами збірної Німеччини.