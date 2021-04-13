Маріо Дікс чимало працював помічником в бригаді арбітрів Данні Маккелі. Вони разом працювали на фіналі Ліги Європи 2020, а також у півфіналі клубного чемпіонату світу у 2021 році. Маккелі є одним з арбітрів, який судитиме матчі Євро-2020. От тільки Дікса в його бригаді не буде.

Сталося це після скандального матчу між збірними Сербії та Португалії у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Наприкінці зустрічі за рахунку 2:2 Кріштіану Роналду відправив м'яч у ворота суперника. Захисник вибив м'яч з лінії воріт. На цьому матчі не було VAR, тож арбітри могли покладатися лише на себе. І Дікс вказав Маккелі, що голу не було.

Таке рішення викликало спалах агресії в Роналду. Він накричав як на Маккелі, так і на Дікса, за що отримав жовту картку. А після цього викинув свою капітанську пов'язку на газон та покинув поле ще до закінчення гри.

Варто додати, що цю капітанську пов'язку згодом продали на благодійному аукціоні за 64 тисячі євро. Гроші підуть на лікування шестимісячного хлопчика.

Після матчу повтор показав, що м'яч таки перетнув лінію воріт. І гол треба було зараховувати. Тож Маккелі попросив вибачення у головного арбітра збірної Португалії Фернанду Сантуша.

Відеоогляд матчу Сербія – Португалія

Маккелі відмовився пояснювати, чому вирішив не брати Дікса у свою бригаду арбітрів на Євро-2020. Замість Дікса, помічником буде Ян де Фріз.